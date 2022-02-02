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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رمضان عبد المعز يكشف سبب خروج الرسول لملاقاة الروم خارج المدينة|فيديو

رمضان عبد المعز
رمضان عبد المعز

كشف الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي ، أسباب ملاقاة الرسول للروم في غزوة تبوك خارج المدينة المنورة.

وأوضح رمضان عبد المعز خلال برنامجه لعهم يفقهون على " دي ام سي" : جيش العسرة في غزوة تبوك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في شهر رجب لمواجهة الروم،  أعد العدة فخرج لقتال الروم ولم يجلس في المدينة ، وكان في المدينة المنافقون، ولهذا خرج لملاقاة العدو خارج المدينة ، والسبب أنه يوجد عدو داخلي وعدو خارجي .

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كشف الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، عن أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض، مشيراً إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى هو أقوى جندي على وجه الكرة الأرضية.

وقال "عبدالمعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم : سيدنا علي سئل عن أقوى خلق الله فقال الحديد، ثم وجد الحديد تصهره النار، ثم النار تطفئ النار.. إلخ".

واستدل بما هو مأثور: “إذا وقفت أمامك سدود فعليك بآخر هود”، حيث يقول الله تبارك وتعالى: "ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه" كررها 100 مرة، وكن على يقين بها.

وتابع: "ربنا قال وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، موضحاً أن هناك خطوات تجعلك على طمئنة من الغد وردت في القرآن والسنة، منها أن الله هو الرزاق، وأنه هو من بيده الرحمة ولا يمكن لأحد أن يمسكها عنك إن قدرت". 
 

الشيخ رمضان عبد المعز غزوة تبوك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج أقوى جندي من جنود الله تبارك وتعالى في الأرض

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