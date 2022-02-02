أغرب شعر بالعالم لـ طفلة بلونين مختلفين| صور

يمكن لطفلة فريدة من نوعها أن تقرر ما إذا كانت تريد أن تكون شقراء أو سمراء كل صباح بفضل سمة وراثية نادرة تجعل شعرها بلونين مختلفين تمامًا حيث تختار هذا الأمر بناءً على مظهرها.

صاحبة أغرب شعر بالعالم



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” ، صدمت الام “جيني هيل" ، من لينكولن ، عندما ولدت الطفلة “بيلا” البالغة من العمر الآن 11 عامًا برأس نصفها أشقر ونصف شعر بني.

صاحبة أغرب شعر بالعالم

و منذ ذلك الحين ، أعجب المارة المذهولون بتصفيفة شعرها، حيث يستجوبوها باستمرار حول ما إذا كانت تصبغ شعرها أم لا.

صاحبة أغرب شعر بالعالم

تعتقد الأم ذات الـ 35 عامًا ، أن سمة ابنتها المميزة ناتجها من مرض شلل الأطفال، مما يؤدي إلى نقص الصبغة في رقعة من الشعر، حيث تمتلك التلميذة رموش ملونة مختلفة فرموشها اليمنى فاتحة اللون بينما رموشها اليسرى داكنة.

ويمكن للطفلة “بيلا ” أنه يمكنها كل صباح أن تقرر ما إذا كانت تريد الظهور بجانبها الأشقر أو البني ، حيث تتخذ هذا القرار بناءً على مظهرها.