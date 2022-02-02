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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البطولة قربت جدًا.. أحمد موسى: تصريحات كيروش اليوم مميزة

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب مصر لديه مباراة قوية غدًا أمام الكاميرون فى بطولة الأمم الأفريقية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء، وأن الجميع يتابع هذه المباراة القوية.

ولفت إلى أن الجميع سيحتفل غدًا بوصول المنتخب للمباراة النهائية بعد الفوز غدًا، معلقًا :" البطولة قربت جدًا".

وأشار إلى أن تصريحات المدير الفنى لمنتخب مصر كيروش كانت مميزة اليوم، وأكد أن مباراة غد ستكون قوية، وأكد أنه لا يوجد خوف فى كرة القدم.

وأكد أن أفريقيا بالكامل تتابع مباراة الغد، والمنتخب الذى سيصل للنهائي.

 

أحمد موسى الكاميرون بطولة الأمم الإفريقية صدى البلد

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