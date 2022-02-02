عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير كمونة لـ إيتو: شخصية المنتخب عادت من جديد وسنحصل على البطولة

منتخب مصر
منتخب مصر

قال الكابتن سمير كمونة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الجميع يجب أن يقف خلف المنتخب، وأن الجميع مطالب بتشجيع لاعبي المنتخب للوصول للمباراة النهائية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة المنتخب أمام الكاميرون قوية، و أن لاعبي الكاميرون محترفين، ولديهم لاعبيين حقق أهداف فى البطولة.


وأشار إلى أن شخصية لاعبي المنتخب عادت مرة آخري، و الجميع شاهد المنتخب أمام كوت ديفوار و المغرب، فـ لاعبوا المنتخب يمتلكون شخصية قوية وقادرون على حسم البطولة.

ولفت إلى أن مباراة الكاميرون صعبة لكونها فى أرض الكاميرون وهناك جماهير ستشجع الكاميرون، ولكن المنتخب يمتلك نجوم كبار.


وأعترض على تصريحات ايتو الذى وصف المباراة بالحرب، وقال إن كلمة حرب غير موجودة فى عالم كرة القدم.


وكشف أنه توقع منذ البداية أن يحصل المنتخب على البطولة، وبفضل الله سنحصل على البطولة وسنفوز على الكاميرون غدًا.
وتمنى أن يكون الحكم غدًا عادلا، حتى يحقق المنتخب الفوز بالبطولة.


وطالب الجميع بالحفاظ على محمد صلاح، معلقًا " صلاح جوهرة " وعلينا الحفاظ عليها، ولا يجب أن يتم الهجوم عليه، وسيسجل هدف غدًا.

 


 

سمير كمونة الأهلى منتخب مصر أحمد موسى صدى البلد

ترشيحاتنا

ضوابط التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022

محمد كامل القليوبي|ترك الهندسة من أجل الفن وختم حياته بـ "بعد الطوفان"..نوستالجيا

المغرب يقضي على كورونا بخطوة جديدة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا الأزمة الأوكرانية والضمانات الأمنية الروسية

كاف يصدر قرارا جديدا بشأن تحديد المركزين الثالث والرابع بأمم أفريقيا

هل ثواب قراءة القرآن من الذاكرة أفضل من المصحف؟.. الإفتاء تجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

أنا المهدي المنتظر .. القبض على مدمن يعاني اضطرابات نفسية ويروج ادعاءات

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

تحذير من منشور قديم.. وزير التعليم ينفي مد إجازة نصف العام

الأرصاد: مصر تتعرض لظاهرة جوية نادرة الحدوث في هذا التوقيت.. صور

بعد أنباء عن دخوله في غيبوبة.. إبراهيم سعيد: تليفونات عمرو زكي مغلقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

فيديو

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. ونجله: والدي صحته تعبت

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

اﻟﻤﺰﻳﺪ