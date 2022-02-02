سمير كمونة لـ إيتو: شخصية المنتخب عادت من جديد وسنحصل على البطولة

قال الكابتن سمير كمونة نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، إن الجميع يجب أن يقف خلف المنتخب، وأن الجميع مطالب بتشجيع لاعبي المنتخب للوصول للمباراة النهائية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مباراة المنتخب أمام الكاميرون قوية، و أن لاعبي الكاميرون محترفين، ولديهم لاعبيين حقق أهداف فى البطولة.



وأشار إلى أن شخصية لاعبي المنتخب عادت مرة آخري، و الجميع شاهد المنتخب أمام كوت ديفوار و المغرب، فـ لاعبوا المنتخب يمتلكون شخصية قوية وقادرون على حسم البطولة.

ولفت إلى أن مباراة الكاميرون صعبة لكونها فى أرض الكاميرون وهناك جماهير ستشجع الكاميرون، ولكن المنتخب يمتلك نجوم كبار.



وأعترض على تصريحات ايتو الذى وصف المباراة بالحرب، وقال إن كلمة حرب غير موجودة فى عالم كرة القدم.



وكشف أنه توقع منذ البداية أن يحصل المنتخب على البطولة، وبفضل الله سنحصل على البطولة وسنفوز على الكاميرون غدًا.

وتمنى أن يكون الحكم غدًا عادلا، حتى يحقق المنتخب الفوز بالبطولة.



وطالب الجميع بالحفاظ على محمد صلاح، معلقًا " صلاح جوهرة " وعلينا الحفاظ عليها، ولا يجب أن يتم الهجوم عليه، وسيسجل هدف غدًا.



