مصدر بالكاف لـ"على مسئوليتي": أسباب أمنية وراء طيران "الدرون" فوق مران منتخب مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حصل على تصريحات من مصدر بالكاف أكدت أن الطائرة الدرون التى كانت تحلق فوق ملعب تدريب منتخب مصر لم تكن لـ التجسس بل كانت لأسباب أمنية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اعتراض من المدير الفنى للمنتخب على تحليق الطائرة من دون مبرر واضح، بينما يقول الكاف إنها لأسباب أمنية. ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك بيان رسمى بذلك.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إيقاف مران المنتخب الوطني أكثر من مرة عقب رصد طائرة تحلق في السماء أكثر من مرة لرصد تدريبات الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش قرر وقف التدريبات خوفا من تجسس الطائرة على مران المنتخب .

واختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الكاميرون في الثامنة من مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

شهد المران مشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعية، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.