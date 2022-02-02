عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصدر بالكاف لـ"على مسئوليتي": أسباب أمنية وراء طيران "الدرون" فوق مران منتخب مصر

الكاف
الكاف

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حصل على تصريحات من مصدر بالكاف أكدت أن الطائرة الدرون التى كانت تحلق فوق ملعب تدريب منتخب مصر لم تكن لـ التجسس بل كانت لأسباب أمنية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك اعتراض من المدير الفنى للمنتخب على تحليق الطائرة من دون مبرر واضح، بينما يقول الكاف إنها لأسباب أمنية. ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك بيان رسمى بذلك.

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني إيقاف مران المنتخب الوطني أكثر من مرة عقب رصد طائرة تحلق في السماء أكثر من مرة لرصد تدريبات الفراعنة قبل مواجهة الكاميرون غدا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وأكد مصدر مسئول في الاتحاد المصري لكرة القدم أن كارلوس كيروش قرر وقف التدريبات خوفا من تجسس الطائرة على مران المنتخب .

واختتم المنتخب الوطني تدريباته اليوم استعدادًا للقاء الكاميرون في الثامنة من مساء غد ( التاسعة في القاهرة ) في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية.

شهد المران مشاركة محمد أبو جبل في التدريبات الجماعية، فيما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

الكاف منتخب مصر التجسس كارلوس كيروش مران المنتخب الوطني

ترشيحاتنا

أوكرانيا تطلب مساعدة عسكرية من إسرائيل.. تفاصيل

المسابقات تعلن مواعيد مباريات الزمالك في الدور الأول بالدوري الممتاز

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

سفير مصر بالكاميرون يحسم جدل التجسس على تدريبات المنتخب

خطوات ومستندات تسجيل عقد إيجار أزيد من 10 سنوات

مدير معهد القطن: الذهب الأبيض يستعيد مكانته.. واستنباط صنفين جديدين حديثا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خوفا من التجسس.. إيقاف تدريبات منتخب مصر بعد رصد طائرة تحلق فوق المعسكر

بث مباشر مباراة السنغال وبوركينا فاسو اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تحذر من الطقس السيئ الساعات القادمة|فيديو

12 حالة| متى يحق للكهرباء فصل التيار ورفع العداد ؟

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

التعليم: 210 جنيهات رسوم دخول امتحانات الثانوية العامة 2022

مش هتقدر.. تطورات في إصابة منة عرفة بـ كورونا يعلنها زوجها |شاهد

أنا المهدي المنتظر .. القبض على مدمن يعاني اضطرابات نفسية ويروج ادعاءات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

طريقة عمل دجاج محشي خطوة بخطوة

طريقة عمل الفراخ المشوية بالزبادي والليمون بتكاليف بسيطة

فيديو

القصة الكاملة لـ طفل الشيشة من تداول صوره حتى عودته لحضن أبيه.. فيديو جراف

لقاء سويدان: الجمهور سبب رجوعي عن قرار الاعتزال

نقل الدكتور هاني الناظر للمستشفى.. ونجله: والدي صحته تعبت

ظلت في عنقها طوال العمر .. سر سلسلة الراحلة مديحة كامل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

اﻟﻤﺰﻳﺪ