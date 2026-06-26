محافظ أسوان يستمع لمطالب المواطنين .. ويوجه المسئولين لتلبيتها بالإمكانيات المتاحة

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على لقاء المواطنين والإستماع إلى مطالبهم وشكاواهم ، موجهاً الجهات التنفيذية المعنية بسرعة دراسة الموضوعات المطروحة والتعامل معها وفقاً للإمكانيات المتاحة ، بما يحقق الإستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين .

التواصل المباشر ودعم منظومة العمل التنفيذى

وأكد محافظ أسوان أن التواجد الميدانى والتواصل المستمر مع المواطنين يمثلان محوراً أساسياً فى أسلوب العمل التنفيذى بالمحافظة ، مشيراً إلى أن اللقاءات المباشرة تسهم فى التعرف على التحديات والمطالب الجماهيرية والعمل على وضع الحلول المناسبة لها .

جهود متنوعة

تعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذى

وأوضح عمرو لاشين أن الجهاز التنفيذى بأسوان يواصل جهوده لتعزيز جسور الثقة مع المواطنين من خلال سرعة التعامل مع المشكلات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة والإرتقاء بمستوى المعيشة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وكان قد أدى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان صلاة الجمعة بمسجد النصر ، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة ، واللواء ماهر هاشم السكرتير العام للمحافظة ، والدكتور محمد حازم وكيل وزارة الأوقاف ، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية والأكاديمية والدينية والتنفيذية بالمحافظة .

تأتى مشاركة محافظ أسوان فى أداء صلاة الجمعة ولقائه المباشر بالمواطنين فى إطار نهج المحافظة القائم على التواجد الميدانى والإستماع للمواطنين ، بما يدعم التواصل المجتمعى ويعزز قيم التعاون والتكافل ، ويساهم فى تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة لأهالى المحافظة