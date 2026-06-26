انقلب بهم الموتوسيكل .. إصابة أربعة أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث على طريق برقين السنبلاوين بالدقهلية

حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث

انقلاب موتوسيكل مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث

وتبين اصابة كلا من

ميرفت محمد علي الغندور 18 عاما مقيمة عزبه الحكيم السنبلاوين

اشتباه ما بعد الارتجاج

جروح وكدمات متفرقة بالجسم ؛,على محمد على الغندور 14 عاما مقيم عزبه الحكيم السنبلاوين

اشتباه ما بعد الارتجاج

جروح وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد علاء عيد الزناتى 14 عاما مقيم عزبه الحكيم السنبلاوين.



اشتباه ما بعد الارتجاج

جروح وكدمات متفرقة بالجسم ونهى محمد سالم 5 أعوام مقيمو عزبه الحكيم السنبلاوين

اشتباه ما بعد الارتجاج

جروح وكدمات متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابببن إلى مستشفى السنبلاوين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.