برعاية التخطيط | الدقهلية تفوز بجائزة تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن فوز المحافظة بالدورة الحالية من مبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي"، التي تُنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، للعام الاستثماري 2025/2026 باعتماد مالي إضافي للخطة الاستثمارية، في إطار مساعي الدولة لترسيخ أهداف التنمية المستدامة.

وأعرب محافظ الدقهلية عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدا أنه ثمرة جهود متضافرة بذلتها كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتي تعكس التزام الإدارة المحلية بتطوير آليات العمل وتحقيق الجودة في الأداء الحكومي.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع دواوين عموم المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل في الإدارة المحلية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتضمن تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإداراتها، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.

وأكد المحافظ أن المعايير الأساسية للمبادرة تشمل التخطيط التشاركي، وإعداد دراسات الجدوى، وتخطيط الاستثمارات، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، وتخطيط عملية بناء القدرات، والشفافية والإفصاح العام، فضلا عن تبني مشروعات خضراء صديقة للبيئة في الخطة الاستثمارية، وتنمية الموارد.