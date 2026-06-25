حملة للتصدى لأجهزة الصوت والتلوث السمعي ومصادرة 25 قطعة بحي شرق بالدقهلية | صور

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، حملة للتصدي لأجهزة الصوت ومسببات التلوث السمعي بحي شرق المنصورة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات في جميع الأماكن، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد أصدر قرارا يقضي بالتصدي لكافة أسباب التلوث السمعي وإحداث الضوضاء بالشوارع، كلف فيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أجهزة الصوت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، بالإشراف على ومتابعة حملة لضبط أجهزة الصوت والتلوث السمعي ومكبرات الصوت، بإشراف مصطفى صقر نائب رئيس الحي، بمشاركة إدارات الإشغالات والبيئة والحملة الميكانيكية، تم خلالها ضبط ومصادرة،

13 سماعه صوت، 4 بازوكا صغيرة، جهاز بازوكا كبيرة، 3 جهاز جي ام كبير، جهاز تسجيل، 2 تابلوه كبير، تابلوه صغير، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.