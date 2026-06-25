اشتعلت أنبوبة البوتاجاز.. إصابة 3 من أسرة واحدة بقرية في الدقهلية بحروق

أصيب ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة بقرية برق العز بحروق إثر اشتعال أنبوبة بوتاجاز، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باشتعال أنبوبة بوتاجاز بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة، وإصابة ثلاثة داخل منزلهم.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من محاسن محمود سلامة، 56 عاما، بحرق من الدرجة الأولى بالوجه والساعد الأيسر، وعاشور قاسم محمد عاشور، 55 عاما، بحروق من الدرجة الأولى باليد اليمنى، وعزة عاشور قاسم محمد، 35 عاما، بحروق من الدرجة الأولى بالقدمين، وجميعهم مقيمون في برق العز.

تم نقلهم إلى مستشفى الطوارئ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.