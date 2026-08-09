أول تعليق من حزب الله على الخريطة الإسرائيلية بضم الجنوب للأراضي المحتلة

استنكر حزب الله اللبناني الخريطة التي نشرتها وزارة خارجية الاحتلال والتي تضم الجنوب اللبناني للأراضي المحتلة.

وقال حزب الله: نشرت وزارة خارجية الإسرائيلي اليوم خريطة تضمّ جنوب لبنان المحتل إلى كيانها اللقيط، في تأكيد لا يقبل الشك لحقيقة أطماع العدو الإسرائيلي في لبنان وأرضه وثرواته ومقدراته والتي لم ولن يتخلى عنها، وأن دخوله في المفاوضات المباشرة مع السلطة اللبنانية ليس سوى محاولة مكشوفة لكسب الوقت وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف الحزب في بيان له : نطالب السلطة اللبنانية بتحمل مسؤولياته كاملة والتحرك الفوري على المستويات كافة، من الحكومة إلى مجلس الدفاع الأعلى، إذ يفترض أن تعقد جلسة طارئة لاتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة هذا الموضوع الخطير، وفي مقدمها رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي.

وتابع البيان: أنه على اللبنانيين بكل مكوناتهم إدراك حجم المخاطر التي تُجرّ إليها لبنان.

وختم الحزب بيانه : إن المسؤولية الوطنية تقتضي توحيد الجهود والمواقف في مواجهة الاحتلال وأطماعه، والدفاع عن سيادة لبنان وحقوقه الكاملة في أرضه وثرواته، وإدراك أن أطماع العدو لا تنحصر في جنوب لبنان بل هي تستهدف لبنان بأكمله.