الدقهلية: تحصين 252 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي

قال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن تم البدء فى تحصين 252 ألف رأس ماشية خلال الحملة القومية الأولى للعام الحالي ضد مرضَيْ الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، وأوضح أن الحملة شملت جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية، بالإضافة إلى الكمائن الحدودية والتجمعات الريفية والعزب والكفور في جميع أنحاء المحافظة.

واشاد محافظ الدقهلية جهود جميع الأجهزة التنفيذية في تقديم الدعم اللازم لإنجاح الحملات بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية مربي الماشية بأهمية التحصين الدوري للحفاظ على صحة الحيوان والثروة الحيوانية، وأضاف أن الدولة تعمل وفق استراتيجية متكاملة للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال توفير جميع اللقاحات المطلوبة، وتكثيف حملات التحصين ضد الأمراض والفيروسات.

و أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة بلغ 250 ألف رأس، وتستهدف الحملة تحصين الأبقار والجاموس بجميع المراكز والقرى، إضافة إلى الأسواق والكمائن، كما تقوم المديرية بمراقبة وتطهير أسواق الماشية بالتنسيق مع الإدارات والوحدات المحلية، وتنشر لجان الإرشاد البيطري الوعي بين المواطنين حول مخاطر الأمراض الوبائية وسبل الوقاية، وناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة الاستجابة لحملات التحصين حفاظًا على استدامة الإنتاج الحيواني والصحة العامة.