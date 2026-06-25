مصرع طفل إثر نشوب حريق بشقة بقرية ميت الخولي مؤمن في الدقهلية

لقي طفل مصرعه، إثر نشوب حريق كبير داخل شقة سكنية، بقرية ميت الخولي مؤمن التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية ميت الخولي التابعة للمركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، و الحماية المدنية، لمكان البلاغ م، والتي تمكنت من السيطرة علي النيران، قبل إمتدادها للمبانى الاخرى.

وأسفر الحريق عن خسائر بشرية ومادية، حيث التهمت النيران محتويات الشقة بالكامل، ومصرع طفل محمد، ن، ح، 3 أعوام، فيما أصيب آخر نتيجة اشتعال النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.