أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان يشيد بموضوع مؤتمر الأوقاف

سلم السفير محمد المعتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، الدكتورعبد الله برج روال أمين عام المجلس الإسلامي بدولة جنوب السودان، اليوم الاربعاء، دعوة رسمية من وزارة الأوقاف للمشاركة في حضور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بعنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 12 - 13 فبراير الجاري.



وخلال اللقاء أشاد أمين عام المجلس الإسلامي بدولة جنوب السودان بموضوع مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية ، مشيرًا إلى أنه هذا الموضع يرسخ لثقافة العيش المشترك ، ويعمل على تأصيل وترسيخ عقد المواطنة والحفاظ على الدولة الوطنية .

وزير الأوقاف: صكوك الإطعام من أهم المشروعات المجتمعية

وتطلق وزارة الأوقاف غداً مشروع صكوك الإطعام، حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام، من أهم المشروعات المجتمعية، وذلك بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي نجاحًا كبيرًا والذي حقق العام الماضى 1500 طن لـ مليون و 500 ألف أسرة، ولذلك قررت الوزارة الاستمرار فى هذا المشروع.

وأضاف الوزير خلال لقاء على القناة الأولى، أن صكوك الأضاحي تكون مرة فى العام، ولكن صكوك الإطعام تكون مرة كل شهر.

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الثلاثاء، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذي يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور كلٍّ من: العميد محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن ، وعمر عوض مدير عام الشركة السودانية لتوريد اللحوم ، والدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب ، و زينهم أمين العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة ، والدكتور أسامة فايز رئيس قطاع الفروع بالشركة المصرية للحوم والدواجن ، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ محمد نور مدير عام التفتيش الدعوي ، والشيخ علاء شعلان مدير عام المتابعة ، بالإضافة إلى عدد من قيادات وواعظات وزارة الأوقاف وعدد من وسائل الإعلام.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع العاملين بمجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين وللعاملين بالشركة السودانية لتوريد اللحوم ، لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع ، وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.

وأكد الوزير أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم في توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية في تنفيذه ، مشيرًا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين يوم الخميس القادم ، وسيتم توزيع 100 طن لحوم في شهر رجب و 100 طن لحوم في شهر شعبان ، و200 طن لحوم في شهر رمضان.

كما أكد أن وزارة الأوقاف تهدف إلى توفير لحوم صكوك الإطعام مرة كل شهر بدلًا من أن كنا نعطي هذه الأسر مرة واحدة في السنة في صكوك الأضاحي ، وأملنا أن نعطيهم مرة كل أسبوعين ، ثم مرة كل أسبوع ، مؤكدًا أن اللحوم تصل إلى المستحقين بعزة وكرامة ، وبمتابعة من جميع أجهزة الدولة المعنية تحقيقًا لأعلى درجات المصداقية والشفافية وبأعلى درجات الجودة والكرامة والإنسانية حيث لا نسمح بخدش حياء الآخذين.