ناقد رياضي: الطائرة الموجودة في مران المنتخب مخصصة للتأمين.. فيديو

قال الناقد الرياضي علاء عزت، إن تنظيم صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني، زيارة لأهالي ضحايا مباراة جزر القمر إلى مران منتخبهم اليوم، محاولة لتصحيح الخطأ الناتج عن الحادث.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الطائرة التي رصدت أعلى الملعب الذي شهد مران منتخب مصر ضد الكاميرون، مخصصة للتأمين وليست للتجسس كما اعتقد البعض، وهو أمر معتاد في أفريقيا.



وحول مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية قال «إصابة موسيماني بفيروس كورونا أصابت أعضاء البعثة بالإحباط، موسيماني أدار جلسة مع اللاعبين بالفيديو»، مشيرا إلى أن الأهلي قد يخوض مباراة مونتيري بعلي لطفي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأفشة وحسين الشحات ومحمد هاني ووليد سيلمان، وعلي معلول، وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر، وعدد من اللاعبين المتاحة، و مشكلة الأهلي في دكة البدلاء، لكن القلعة الحمراء بمن حضر دائما .



