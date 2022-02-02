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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا: هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة

أمريكا
أمريكا

أدانت أمريكا بأشد العبارات، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الإمارات بطائرات مسيرة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اعتراضها وتدميرها.  

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "ندين الهجمات التي تستهدف شركاءنا في السعودية والإمارات بأشد العبارات"، مؤكدا التزام واشنطن بالعمل مع الإمارات والسعودية لتعزيز قدراتهما الدفاعية.

 

وأوضح برايس أن "الدبلوماسية هي السبيل الأفضل والوحيد لحل الأزمة في اليمن"، مشددا في الوقت نفسه على أن "هجمات الحوثيين ضد المدنيين هي العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى حل للأزمة".

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وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية التأكيد على أن قرار تصنيف ميليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" ما زال قيد الدراسة، قائلا إن الولايات المتحدة "لن تتردد في فرض عقوبات على قادة الحوثيين".

 

وأعرب برايس عن اعتقاده أن واشنطن ستتخذ المزيد من تلك الخطوات تجاه ميليشيات الحوثي على ضوء الهجمات الأخيرة التي استهدفت الأراضي الإماراتية.

 

وجاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض وتدمير 3 طائرات من دون طيار معادية، اخترقت المجال الجوي للدولة الليلة، بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان.

 

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من أي اعتداء.

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