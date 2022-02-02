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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 بقياس ريختر يضرب انطاليا التركية

زلزال
زلزال

أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في أنطاليا التركية.

 

ووفقا للمعلومات التي قالتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع زلزال بقوة 5.1 درجة في مدينة أنطاليا الساعة 00:03 بتوقيت تركيا.

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زلزال بقوة 4.1 ريختر يضرب مدينة بنى سويف

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بقوة 3.7 درجة .. زلزال يضرب الجزائر

وكان أمس الثلاثاء، أفادت قناة النهار الجزائرية اليوم بشعور سكان ولاية المدية صبيحة بهزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجة على سلم ريختر .

 

ووفق المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة أمس الثلاثاء، على الساعة التاسعة و11 دقيقة.

 

وحدد مركز الهزة التي بلغت قوتها علي مقياس ريخيتر ب 3.7 درجة  شمال شرق العمارية بولاية المدية.
 

زلزال هزة أرضية إدارة الكوارث والطوارئ زلازل انطاليا التركية

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