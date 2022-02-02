زلزال بقوة 5.1 بقياس ريختر يضرب انطاليا التركية

أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، اليوم الأربعاء، بوقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في أنطاليا التركية.

ووفقا للمعلومات التي قالتها رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع زلزال بقوة 5.1 درجة في مدينة أنطاليا الساعة 00:03 بتوقيت تركيا.

وكان أمس الثلاثاء، أفادت قناة النهار الجزائرية اليوم بشعور سكان ولاية المدية صبيحة بهزة أرضية بلغت شدتها 3.7 درجة على سلم ريختر .

ووفق المركز الوطني لرصد الزلازل الكراغ، فقد سجلت هزة أرضية صبيحة أمس الثلاثاء، على الساعة التاسعة و11 دقيقة.

وحدد مركز الهزة التي بلغت قوتها علي مقياس ريخيتر ب 3.7 درجة شمال شرق العمارية بولاية المدية.

