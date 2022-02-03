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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجعت في كلامها بعد الطلاق.. ميليندا جيتس تتراجع عن التبرع بثروتها لمؤسسة جيتس الخيرية

ميليندا ومبيل جيتس
ميليندا ومبيل جيتس

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن ميليندا فرينش غيتس لم تعد تتعهد بالتبرع بمعظم ثروتها للمؤسسة الخيرية التي شاركت في تأسيسها مع زوجها السابق، وستقوم بتوزيع الأموال بين المؤسسات الخيرية الأخرى.

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وقالت الصحيفة، نقلاً عن أشخاص مطلعين، إن خبيرة الكومبيوتر؛ البالغة من العمر 57 عاماً والتي ولدت في تكساس، غيرت موقفها في أواخر عام 2021،


وجاءت هذه الخطوة بعد طلاقها العام الماضي من المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس.


كان الزوجان قد تعهدا في عام 2010 بمنح الجزء الأكبر من ثروتهما لـ«مؤسسة بيل وميليندا غيتس»، التي تأسست عام 2000 وأنفقت 55 مليار دولار في أول عقدين لها، مع التركيز على مكافحة الفقر والمرض وعدم المساواة.


ولم ترد «المؤسسة» على الفور على طلب للتعليق.
 

الأموال المؤسسات غيتس صحيفة ميليندا فرينش غيتس

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