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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. فوائد بذور الافوكادو.. ونوع من الخضراوات يحارب ارتفاع ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسنعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

كورونا والإيدز.. مخاوف من خطر قادم يهدد الجميع

وسط توقعات أن تؤدى ظهور متحورات جديدة أكثر حدة من  فيروس كورونا ربط العلماء بين جائحة فيروس كورونا  وفيروس نقص المناعة البشرية.

توقع باحثون في  شبكة مراقبة الجينوم أن يكون مرضى الأيدز من أكثر المرضى تأثرا بفيروس كورونا 

فهم من أكثر الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي لذا يصبحون أكثر عرضة لعدوى مستمرة من فيروس كورونا، غالبا لعدة أشهر.

7 فوائد لبذور الأفوكادو أبرزها رفع المناعة وحماية قلبك

فوائد صحية لتناول بذور الأفوكادو لصحتك فهي تساعد على تحسين صحة الجسم لغناها بمركبات الفلافونويد والمعادن. فيما يلي قائمة ببعض فوائد بذور الأفوكادو لصحتك وفقا لموقع “drhealthbenefits”

 

الصحة: تسجيل 2278 إصابة بفيروس كورونا و52 وفاة

كورونا والإيدز.. مخاوف من خطر قادم يهدد الجميع

5 فوائد للخيار مع ارتفاع ضغط الدم .. عليك معرفتها

 يحتوي الخيار على الكثير من الفوائد الصحية أبرزها محاربة الإصابة بالجفاف بسبب محتواه  العالي من الماء التي تساعد  على تجنب الجفاف وذلك بجانب  فائدته لمن يعانون ارتفاع ضغط الدم إليك أهم فوائد الخيار مع ارتفاع ضغط الدم

الأقوى عاطفيًا .. تعرفي على الأبراج الأكثر رومانسية لحظة الوقوع في الحب

تختلف سمات الشخصية للأبراج من برج للآخر، وتعد من أكثر السمات اختلافا سماتهم العاطفية، فقد يفضل بعض الأبراج إبقاء حياتهم العامة منفصلة والآخرون يفضلون دائما التحدث عن ما بدخلهم وما يشعرون به، فهم لا يقدرون على إخفاء مشاعرهم ..

وإذا كنت من متابعي الأبراج إليك وفقا لموقع pinkvilla أبرز علامات كل برج العاطفية ..

موقع صدى البلد المراة مرضى الإيدز صحة الجسم الأبراج

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