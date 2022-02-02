كورونا والإيدز.. مخاوف من خطر قادم يهدد الجميع

وسط توقعات أن تؤدى ظهور متحورات جديدة أكثر حدة من فيروس كورونا ربط العلماء بين جائحة فيروس كورونا وفيروس نقص المناعة البشرية.

توقع باحثون في شبكة مراقبة الجينوم أن يكون مرضى الأيدز من أكثر المرضى تأثرا بفيروس كورونا

فهم من أكثر الأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي لذا يصبحون أكثر عرضة لعدوى مستمرة من فيروس كورونا، غالبا لعدة أشهر.

وفي بحث منهجي لمعرفة ما الذي يمكن أن يحدث إذا أصيب مريض الإيدز بفيروس كورونا وجد الباحثون أن الفيروس يبقى في أنظمتهم المناعية ويولد متحورات جديدة مؤكدين في الوقت نفسه أن الفيروس ربما نشأ في الحيوانات قبل أن ينتقل مرة أخرى إلى البشر وسط أدلة متزايدة تشير إلى أن تلاقي الجائحتين يمكن أن يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.



ووفقا لتقرير نشره موقع هيلث قد يَستهدف فيروس كورونا الرئتين ويظهر أعراض أكثر حدة مثل الانسداد الرئوي المزمن والاصابة بسرطان الرئة خاصة لمن هم يعانون من ضعف الجهاز المناعى فقد يصعب عليهم التحكم في الأعراض خاصة إذا كانو من المدخنين للسجائر الإلكترونية مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات خطيرة عند الإصابة بكوفيد 19.

مناعة أقوى



وفي السياق نفسه يمكن يمكن محاربة كوفيد ورفع المناعة لمحاربة COVID-19 ، من خلال بناء نظام مناعة قوي لمحاربة البكتيريا والفيروسات التي تهدد صحتك ، مثل البكتيريا والفيروسات الضارة والكثير من الأوبئة مثل فيروس كورونا COVID-19 ومتحوارته.