الزمالك يقيد 7 لاعبين جدد بالقائمة الأفريقية

قام مسؤولو نادي الزمالك بقيد 7 لاعبين جدد في القائمة الأفريقية للفريق خلال الساعات الماضية بعد التشاور بين إدارة الكرة بو الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.



وأنهى النادي إجراءات قيد كل من عمر السعيد والإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد اوناجم والحارس الصاعد السيد عطية وحسام أشرف وماجد هاني ومحمد طارق في القائمة الأفريقية .

وكانت قرعة دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا أسفرت عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة بجانب الوداد البيضاوى المغربى و بترو أتليتكو وساجرادا الأنجوليين.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حدد يوم 12 فبراير الجاري موعدا للقاء الزمالك وبترو أتلتيكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات، وستقام المباراة باستاد القاهرة في السادسة مساءً.



وحدد " كاف" يوم 19 فبراير موعد لمباراة الأبيض أمام ساجرادا الأنجولي والتي ستقام في أنجولا ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات.