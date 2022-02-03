تركي آل شيخ يعلن موعد انطلاق معرض صنع في السعودية

روج المستشار تركي ال شيخ، رئيس هيئة الترفية بالسعودية، لمعرض “صنع في السعودية” وأعلن عن موعد انطلاقه من خلال تغريدة شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: "معرض صنع في السعودية … يجمع أكثر من 150 شركة وطنية صدَّرت منتجات مصنوعة داخل المملكة إلى كل العالم.. من 13 إلى 16 فبراير في #واجهة_الرياض".

من جانب اخر، كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ، تركي آل الشيخ، إن الهيئة تستعد حاليا لإقامة معرض عطور كبير ، يعد من أقوى معارض العطور بالمنطقة.

وفي سياق آخر، قال "آل الشيخ"، خلال حديثه عبر "تويتر"، إنه جاري حاليًا جدولة المباراة التي تم تأجيلها بين باريس سان جيرمان وفريق يضم لاعبي النصر والهلال ضمن موسم الرياض.

وأكد أن شهر مارس المقبل سيشهد نهاية قوية جدًا لموسم الرياض، وذلك في الأيام المتبقية من الموسم.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه أجلت في وقت سابق المباراة، التي كانت مقررة في الـ19 من يناير الجاري بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يجمع نجوم الهلال والنصر ضمن موسم الرياض.