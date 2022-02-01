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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركي ال الشيخ: نستعد لإقامة معرض عالمي ضخم للعطور

تركي ال الشيخ
تركي ال الشيخ

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ، تركي آل الشيخ، إن الهيئة تستعد حاليا لإقامة معرض عطور كبير ، يعد من أقوى معارض العطور بالمنطقة.

وفي سياق آخر، قال  "آل الشيخ"، خلال حديثه عبر "تويتر"، إنه جاري حاليًا جدولة المباراة التي تم تأجيلها بين باريس سان جيرمان وفريق يضم لاعبي النصر والهلال ضمن موسم الرياض.

وأكد أن شهر مارس المقبل سيشهد نهاية قوية جدًا لموسم الرياض، وذلك في الأيام المتبقية من الموسم.

يذكر أن الهيئة العامة للترفيه أجلت في وقت سابق المباراة، التي كانت مقررة في الـ19 من يناير الجاري بين باريس سان جيرمان الفرنسي وفريق يجمع نجوم الهلال والنصر ضمن موسم الرياض. 

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السعودية تركي آل الشيخ باريس سان جيرمان الهيئة العامة للترفيه موسم الرياض باريس سان جيرمان الفرنسي

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