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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مع كوكسال بابا التركي.. عمر كمال يشوق جمهوره لعمل جديد: استنونا

صدى البلد

شارك المطرب الشعبي عمر كمال فيديو ترويجي لعمل جديد مع كوكسال بابا التركي، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “عمر كمال & كوكسال بابا .. أستنوا الجديد 💪🏻”.
 

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أعلن مغني المهرجانات عمر كمال عن إحياء أولي حفلاته في أمريكا يوم الأحد الموافق ٦ فبراير المقبل.

وروج عمر كمال لحفله المقبل من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وكتب لمتابعيه: أول حفلاتى فى أمريكا واشنطن سياتل - يوم الأحد ٦ فبراير .

وأحيا مغني المهرجانات عمر كمال حفلا في السعودية، وسط حضور جماهيري كبير، ونشر فيديو من الحفل عبر صفحته على “فيسبوك” وكرر خلاله مقطع “أشرب تمور وحليب” الذي أثار أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية.

 

أزمة تمور وحليب

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل أثيرت، بسبب حفل المطرب عمر كمال، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ونشبت الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمر وحليب».

وشارك الفنان عمر كمال، متابعيه صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد إن حد يشمت فيا”.

وقال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لم يقصد الإساءة إلى مصر خلال تغيير كلمات أغنية "بنت الجيران" فى مهرجان الرياض، موضحا أنه خضع للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية والأزمة تم حلها.

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