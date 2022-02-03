مازيراتي تكشف عن طرازات خاصة جديدة من MC Edition | صور

طرحت مازيراتي إصدارات MC الخاصة من سيارات الصالون جيبلي وكواتروبورتيه وليفانتي الرياضية متعددة الاستخدامات لتحتفي بالمواصفات وبالأداء القوي اللذان تقدماه، لتليق بقوة وسمعة المنافسة التي اكتسبتها منذ أن بدأت السباق في عام 1926.

تتوفر الموديلات الثلاثة فقط بإصدارات V8 من المحرك، توفر مواصفات MC Edition لونين حصريين هما Giallo Corse وBlue Vittoria، الأصفر والأزرق هما اللونان الرسميان لمدينة مودينا الإيطالية التي تأسست فيها مازيراتي ولا تزال تنتج السيارات حتى يومنا هذا.

يحتوي كلا التشطيبين على ثلاث طبقات ، مع لون أزرق فاتح لطلاء Giallo Corse المعدني، ولون Blue Vittoria مصحوب بلمسة نهائية غير لامعة.

تتميز نسخة MC أيضًا بتفاصيل باللون الأسود البيانو، وشارات خاصة على الأجنحة الخلفية وأعمدة B ، وملاقط فرامل زرقاء وعجلات 21 بوصة سوداء لامعة (أو 22 بوصة في ليفانتي).

تزين عناصر من ألياف الكربون الزرقاء الكونسول المركزي والأبواب في الداخل، بينما توجد خياطة زرقاء وصفراء في جميع أنحاء المقصورة المزينة بالجلد الأسود، مع تداخلات الدنيم المتناقضة على المقاعد.، وشعارات MC Edition على مساند الرأس ويمكن العثور على شارة خاصة في الكونسول الوسطي.

توفر الحزمة أيضًا فتحة سقف إلكترونية ونظام صوت محيطي Bowers and Wilkins وحزمة مساعدة السائق، ومن الناحية الميكانيكية ، تظل السيارات على حالها، مع الاحتفاظ بمحرك V8 مزدوج الشاحن التوربيني بسعة 3.8 لتر بقوة 527 حصانًا وقوة 527 حصانًا الموجود في إصدارات Trofeo من السيارات.

وهذا يعني أن إصدار جيبلي إم سي وإصدار كواتروبورتيه إم سي وإصدار ليفانتي إم سي سيكملون السرعة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 4.3 ثانية و 4.5 ثانية و 4.1 ثانية على التوالي، تأتي سيارة الصالون بسرعة 203 ميلاً في الساعة بينما جاءت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بسرعة 186 ميلاً في الساعة.

لم يتم تأكيد الأسعار بعد لكن طرازات MC Edition ستتوفر للطلب في وقت لاحق من هذا الشهر.