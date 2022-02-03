أحمد حسن: التجسس علي تدريبات المنتخب مرفوض.. وتأهل السنغال للنهائي دافع قوي لمصر

قال أحمد حسن الصقر قائد المنتخب الوطني السابق ، أن تصريحات صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني غير مقبولة تماما ، وان طريقة التجسس على تدريبات المنتخب مرفوضة شكلا وموضوعا ، مؤكدا أن المنتخب الوطني قادر الفوز على الكاميرون .



واضاف احمد حسن الصقر ، في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار مع شادي محمد ، أن ما يفعله الكاميرون محاولة للضغط علي العصبي للمنتخب ،

وتصرفات الكاميرون دليل علي خوفهم من منتخب مصر الذي رجعت له شخصيته مرة أخرى وأثبت قدرته للحصول علي بطولة إفريقيا .

وتابع الصقر ، في حال التتويج ببطولة أفريقيا علي حساب السنغال سيكون ضغط قوي علي المنتخب السنغالي في المباراة المؤهلة لكأس العالم.

وواصل الصقر ، تأهل السنغال لنهائي أمم أفريقيا دافع قوي لاعبي المنتخب لتخطي الكاميرون.