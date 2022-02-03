جورج وسوف يوجه رسالة لمروجي شائعات وفاته: أتمنى يتعبوا

رد الفنان جورج وسوف على كثرة شائعات وفاته التي تلاحقه دائما.

وقال في تصريحات لبرنامج ET بالعربي": انا بخير ولم اعد أنزعج من تلك الشائعات لأنها هي ضريبة النجاح والشهرة وانا صحتي جيدة".

وتابع": أتمنى أن يتعب أو يزهق مروجي تلك الشائعات ويارب الجمهور يفتكرني دائما، وأنا بخير".

وعلى جانب اخر يستعد الفنان جورج وسوف، لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “بعود عني” حيث قام بنشر فيديو من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام”.



وعلق جورج وسوف على الفيديو قائلاً: " على سبيل المعايدة، حرص كل من الفنان وليد توفيق وعابد الفهد، بالاحتفال بعيد ميلاد الفنان جورج وسوف، حيث قاموا بمفاجأته على المسرح وسط حضور الآلاف من معجبيه.

وكما احتفل سلطان الطرب العربي جورج وسوف، بعيد ميلاده الـ 60، إذ ولد بمثل هذا اليوم