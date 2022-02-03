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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يارب اجبر الـ100 مليون.. صلاح عبد الله عن مباراة الكاميرون

صدى البلد

علق الفنان صلاح عبد الله عن مباراة منتخبنا الوطني أمام الكاميرون المقرر لها أن تكون مساء اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب: “يارب أجبر بخاطر المية مليون ومصر تفوز حتى ولو بجون على الكاميرون”.

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عصام الشوالي عن مباراة السنغال وبوركينا: الخيول تنهار أمام الأسود

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أول تعليق من صامويل إيتو على أزمة تصريحات الحرب الأخيرة

مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة … يستعد منتخب الفراعنة للقاء الكاميرون في في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021   ، ليواجه الفائز منتخب السنغال الذي استطاع أن يعبر بوابة نصف النهائي علي حساب بوركينا فاسو لينتظر الفائزة من مباراة مصر والكاميرون  .

 

 موعد مباراة مصر والكاميرون 

 تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام  الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة  .

 

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

الاتحاد المصري لكرة القدم صلاح عبد الله منتخب الفراعنة أمم إفريقيا 2021 كاميرون نصف النهائي جماهير الكرة المصرية

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