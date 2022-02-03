يارب اجبر الـ100 مليون.. صلاح عبد الله عن مباراة الكاميرون

علق الفنان صلاح عبد الله عن مباراة منتخبنا الوطني أمام الكاميرون المقرر لها أن تكون مساء اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب: “يارب أجبر بخاطر المية مليون ومصر تفوز حتى ولو بجون على الكاميرون”.

مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة … يستعد منتخب الفراعنة للقاء الكاميرون في في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 ، ليواجه الفائز منتخب السنغال الذي استطاع أن يعبر بوابة نصف النهائي علي حساب بوركينا فاسو لينتظر الفائزة من مباراة مصر والكاميرون .

موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.