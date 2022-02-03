عصام الشوالي عن مباراة السنغال وبوركينا: الخيول تنهار أمام الأسود

عبر المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي عن حماسه لمباراة نصف النهائي بين مصر والكاميرون المقرر اقامتها التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك عبر حسابه عبر فيسبوك.

وكتب الشوالي: “الخيول تنهار امام أسود متوّحشة و متعطشة للقب القارّي” وتابع: “الحرب غدا يا إيتو و #مصر لها”.

مباراة مصر والكاميرون لحظة بلحظة … يستعد منتخب الفراعنة للقاء الكاميرون في في نصف نهائي أمم أفريقيا 2021 ، ليواجه الفائز منتخب السنغال الذي استطاع أن يعبر بوابة نصف النهائي علي حساب بوركينا فاسو لينتظر الفائزة من مباراة مصر والكاميرون .

موعد مباراة مصر والكاميرون

تقام مباراة منتخب مصر والكاميرون في تمام الساعة التاسعة مساء ، وسط ترقب كبير من جماهير الكرة المصرية والعربية التي تساند منتخب الفراعنة .

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يصل الكاميرون

ووصل جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى مقر إقامة المنتخب الوطني في العاصمة الكاميرونية ياوندي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

تذاع مباراة مصر والكاميرون على قناتى beIN Sports HD 1 Max و beIN Sports HD 2 Max