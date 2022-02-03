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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يتابع ترتيبات مباراة مصر والكاميرون مع البعثة المصرية والسفير وأبوريدة

صدى البلد

فى إطار متابعته لأحوال البعثة المصرية للمنتخب الوطنى لكرة القدم، والاستعدادات للمباراة المرتقبة أمام منتخب الكاميرون، أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، عدة اتصالات هاتفية؛ للاطمئنان على جميع الترتيبات المتعلقة بمباراة المنتخب الوطني أمام منتخب الكاميرون المقرر لها فى التاسعة مساء الخميس فى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

بدأ الوزير تواصله مع البعثة المصرية للتأكد من جاهزية جميع اللاعبين والجهاز الفنى لمباراة الغد، والتركيز الكامل من قبل الجميع لخوض المباراة، وتقديم أداء بطولى فى ضوء مواصلة العروض المميزة، وتحقيق الفوز، والتأهل إلى نهائى البطولة، والمنافسة على لقبها.

و تواصل وزير الشباب والرياضة مع السفير مدحت المليجى السفير المصرى بالكاميرون لمتابعة الأمور الإدارية واللوجستية الخاصة باستقبال الجماهير المصرية التى ستتوجه صباح غد إلى الكاميرون لمؤازرة المنتخب فى إستاد المباراة، وكذا كافة النواحى الخاصة بانتقالاتهم من المطار إلى الاستاد والعودة عقب انتهاء المباراة، إضافة إلى الاطمئنان على الأجواء المحيطة ببعثة المنتخب، وتلبية كافة احتياجاتهم.

فى هذا السياق، وجه الدكتور أشرف صبحى الشكر والتقدير إلى سفير مصر بالكاميرون على جهوده المضنية ودوره المميز مع بعثة المنتخب المصرى بالكاميرون، وجهوده المبذولة فى استقبال وتوديع الجماهير المصرية الوافدة للكاميرون لتشجيع المنتخب منذ انطلاق البطولة.

كما أجرى الدكتور أشرف صبحى اتصالاً هاتفياً مع المهندس هانى أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي "الكاف"، في إطار المتابعة لكافة الأجواء المحيطة بمباراة نصف نهائى البطولة بين مصر والكاميرون، والتأكيد على حصول المنتخب المصرى على حقوقه كاملةً تطبيقاً لمبدأ المساواة بين جميع المنتخبات المشاركة فى البطولة الأكبر على مستوى القارة والتى تتابعها جميع دول العالم.

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