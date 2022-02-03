الأرصاد: الطقس يتحسن نسبيا بدءا من السبت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار الأحوال الجوية، قائلة: "بداية من يوم السبت سنبدأ نشعر بتحسن نسبي في الأحوال الجوية".

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فصائية "إكسترا نيوز": “سنشهد من ظُهر اليوم، الخميس، وحتى مساء غد، الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسقوط الأمطار على بعض المناطق الموجودة في السواحل الغربية للبلاد”.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “تمتد هذه الأمطار خلال ساعات الليل، على القاهرة الكُبرى، ومحافظات جنوب الوجه البحري، وشمال الصعيد، ومدن القناة”، منوهة إلى أنها ستكون أمطارا متوسطة ورعدية.

وأكملت منار غانم: “ذلك بالإضافة إلى تساقط معها حبات البرق، واستمرار نشاط الرياح الذي يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث يتراوح ارتفاح الأمواج ما بين 3 و5 أمتار”.