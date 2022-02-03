عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار

جامعة حلوان تشارك بفعاليات اختبارات محو الأمية الفورية للمواطنين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان في التنسيق لانعقاد فعاليات الامتحانات الفورية لمحو الأمية بمركز شباب الإمامين والتونسي بحي التونسي لتحديد مستوى المواطنين الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان ، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور أحمد عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

txt

150 دورة لتأهيل الطلاب لسوق العمل.. أنشطة جامعة حلوان في ترم |صور

txt

⁩قسم الأمراض المتوطنة بطب حلوان ينظم اليوم العلمي لشهر يناير 2022

وذلك بالتنسيق بين الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين المنسق والمشرف العام للمشروع القومي لمحو الأمية بجامعة حلوان ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقا ، وبين نورهان سيد مدير عام فرع الهيئة العامة التعليم الكبار بمحافظة القاهرة، وجمعة نصار مدير إدارة الهيئة العامة لتعليم الكبار بالموسكي والأزبكية، وذلك بمشاركة عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة حلوان.

أكد الدكتور ممدوح مهدي أن قضية محو الأمية تشغل المجتمع بأكمله لما لها من أهمية كبرى في بناء الفرد والمجتمع، وهي أداة لتعزيز القدرات الشخصية وتحقيق التنمية ، وهي عامل ضروري للقضاء على الفقر، وتحقيق المساواة، وضمان التنمية المستدامة والسلام والديموقراطية، ومواكبة معطيات العصر العلمية والتكنولوجية والفكرية والثقافية والتفاعل معها وفهم المتغيرات الجديدة وتوظيفها بشكل إبداعي فعال، وهو ما يجعل الجامعة على أتم الاستعداد لبذل أقصى جهد في هذا المجال.

وفي سياق متصل أوضح الدكتور أحمد عبد الرشيد حسين أن فعاليات تلك الاختبارات المنعقدة لهؤلاء المواطنين من قبل الهيئة العامة لتعليم قد حازت على استحسان كبير جدا من الأهالي القاطنين بالمناطق المجاورة لحي التونسي كما شهدت فعاليات الاختبار إقبالًا كثيفًا من طلاب وطالبات جامعة حلوان الذين حرصوا على توجيه المواطنين وترغيبهم للتقدم للاختبار لتحديد مستوياتهم تمهيدا للحصول على شهادة محو الأمية أحد مقومات الحياة  الكريمة لهؤلاء المواطنين بعد النجاح في الاختبار وإتمام الإجراءات الرسمية اللازمة للحصول على شهادة محو الأمية من قبل الهيئة لتعليم الكبار.

جامعة حلوان فعاليات الامتحانات الفورية محو الأمية مركز شباب الإمامين والتونسي شهادة محو الأمية الدكتور ممدوح محمود مهدي رئيس جامعة حلوان

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تفتتح المقر الثاني لمركز الاختبارات الإلكترونية للقطاع الطبي بكلية التمريض

كريم همام: معهد إعداد القادة بمثابة منبر وصرح تدريبي لإعداد الكوادر .. صور

رئيس جامعة حلوان يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الصيدلة والتمريض

مشاركة رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان فى منتدى شباب العالم

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام الكاميرون في أمم إفريقيا

الرجال أكثر تعرضاً.. دراسة تكشف مفآجات عن ضحايا الابتزاز الجنسي في أمريكا

24 فبراير..آخر موعد لتسجيل استمارات الثانوية العامة 2022 الالكترونية

شعراوى:فرق متابعة لرفع مخلفات الترع والمصارف في 37 مركزا إداريا بـ20 محافظة

شروط ترخيص معامل التحاليل الطبية والمستندات المطلوبة وفقا للقانون

أمم أفريقيا.. شوبير: نسبة مشاركة أبو جبل أمام الكاميرون 75%

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نادية.. عاصفة جديدة تغرق سوق السمك الشهير في هامبورج للمرة الثالثة

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

خصم و حرمان من العلاوة السنوية.. 8 جزاءات تأديبية للموظفين بالقانون الجديد

أقوى ساعات البرد والمطر.. تفاصيل طقس الخميس والجمعة

صلاح الصغير.. موقف كريم سامح لاعب ليفربول من تمثيل مصر بعد استدعائه رسميا |خاص

كيف نشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة وطُرق المشاهدة

موعد مباراة مصر والكاميرون في كأس الأمم الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

طريقة عمل خضار سوتيه بالفرن ومجموعة متنوعة من الوصفات الجديدة

داخل قاع سحري.. ضبط مناظير طبية مهربة بحقائب راكب في مطار القاهرة| صور

10 صور من مسلسل "منورة بأهلها" قبل طرحه للعرض على منصة "شاهد"

فيديو

عراقي يقتل شقيقه المتحول جنسيا .. ورد فعل صادم من عائلته "فيديو"

أنا القيصر.. فين الناس| محيي إسماعيل ينسحب من ندوة معرض الكتاب

مصري بأستراليا يحصل على جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربية "فيديو"

بثينة رشوان: اتجهت إلى عالم البيزنس لكرهي الكسل والجلوس في المنزل

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ