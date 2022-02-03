قبل الامتحان.. شاب يعتدي على طالب بسلاح أبيض أمام مدرسته بأكتوبر

تعدى شاب على طالب أمام مدرسته بأكتوبر عقب نشوب خلافات بينهما ما أدى لإصابة الطالب بجرح قطعي في الرقبة ونجحت مباحث الجيزة في ضبط المتهم وتم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث تم إجراء عملية جراحية له.



تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طالب لاعتداء على يد أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه طالب اعتدى عليه شاب بسلاح أبيض، وأصابه بجرح قطعي، وفر هاربا.



تم نقل المصاب إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية له، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.