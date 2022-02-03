سلوكيات تعمل على تحسين الصحة النفسية والجسدية إليك 6 أشياء يمكنك القيام بها من أجل صحتك العقلية التي تعمل على الحفاظ على توازنك وقرارتك إليك أبرزهم وفقا لموقع umich.edu

1. تقدير النفس:



عامل نفسك بلطف واحترام ، وتجنب انتقاد الذات. خصص وقتًا لهواياتك المفضلة ، أو وسع آفاقك عن طريق حل لغز الكلمات المتقاطعة يوميًا ، أو تعلم العزف على آلة موسيقية أو إتقان لغة أخرى.

2. اعتني بجسمك:



يمكن أن يؤدي الاعتناء بنفسك جسديًا إلى تحسين صحتك العقلية. تأكد من تناول وجبات مغذية

وتجنب التدخين و تناول الكثير من الماء بجانب الحرص على ممارسة الرياضة التي تساعد في تقليل الاكتئاب والقلق وتحسين الحالة المزاجية و يعتقد الباحثون أن قلة النوم تساهم في ارتفاع معدل الاكتئاب لدى الكثيرين .



3. احط نفسك بأشخاص ايجابيين:



الأشخاص ذو الروابط الأسرية أو الاجتماعية القوية يكونون أكثر صحة مقارنة بالأشخاص الانطوائيين.

5. التعامل مع التوتر:



ابتعد عن التوتر تظهر الأبحاث أن الضحك يمكن أن يقوي جهاز المناعة ويخفف الألم ويريح جسمك ويقلل من التوتر.

جرب ممارسة التأمل فقد أظهرت الأبحاث أنه قد يساعدك على الشعور بالهدوء .

6. ضع أهدافًا واقعية



قرر ما تريد تحقيقه أكاديميًا ومهنيًا وشخصيًا ، واكتب الخطوات التي تحتاجها لتحقيق أهدافك. ، لكن كن واقعيًا ولا تبالغ في الجدول الزمني المحدد أن يتناسب مع تحقيق تلك الأهداف