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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

أترك الفرصة لزملائي.. نائب كفر الشيخ يستقيل من عضوية مجلس نقابة المهندسين

النائب باسم حجازي
النائب باسم حجازي مع نقيب المهندسين م.عبد السميع يوسف

أعلن المهندس باسم حجازي، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الخميس، استقالته من مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالمحافظة.

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وقال «حجازي»، خلال بيان إعلامي،  8 سنوات قضيتهم داخل نقابة المهندسين بكفر الشيخ عضوًا بمجلس الإدارة، خضت خلالها 3 انتخابات كللها الله جميعها بالنجاح وكان لها الأثر الأكبر في خبرتي التي مكنتني من خوض انتخابات مجلس النواب والتي كللها الله بالنجاح.

 

وأضاف عضو مجلس النواب بكفر الشيخ: «خلال تلك السنوات شرفت بالعمل مع مجلس نقابة محترم يسعى بكل جهد وإخلاص لخدمة المهندسين وإعلاء شأن نقابتهم وهو ما أظهرته الإنجازات الواضحة التي تحققت وغيرت وضع النقابة تمامًا على جميع المستويات وقد تكون هناك بعض الأخطاء - وهذا طبيعي في العمل العام- ولكن تلك الأخطاء لا يمكن مقارنتها بما تحقق من إنجازات».

 

وتابع «اليوم وأنا على قناعة تامة بأنه حان وقت التفرغ للدور الأكبر كوني عضواً بمجلس النواب المصري وأن أترك الفرصة لأحد الزملاء؛ تقدمت اليوم باستقالتي من مجلس إدارة نقابة المهندسين بكفر الشيخ، بيتي الثاني بقيادة الأب المهندس النائب عبد السميع عبد القادر يوسف فخرنا وقدوتنا وجميع أعضاء مجلس الإدارة المحترمين وسأظل داعمًا لمجلس نقابة المهندسين بكفر الشيخ بما يحقق صالح مهندسي كفر الشيخ».

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