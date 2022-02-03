الدكتورعلي جمعة: طاعة الزوج واجبة وسبب دخول المرأة الجنة| فيديو

هل يجوز للمرأة الامتناع عن خدمة زوجها ، أجاب الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ، أن الحكم الشرعي في خدمة الزوجة لزوجها وإرضاع الأولاد قال عنه الإمام النووي إنها سنة حسنة سارت عليها نساء المسلمين، هن يقمن تفضلا منهن بخدمة الزوج ورعاية الأطفال فهذا من الفضل، وننصح النساء أن تزيد منه.

وأضاف “جمعة” في إجابته "إن هذا الفضل هو سبب دخول المرأة الجنة بغض النظر عن كونه فريضة أو غير فريضة أو له أجر أو ليس له أجر، والفقهاء الأربعة أجمعوا على أن خدمة المرأة في بيتها ليست واجبًا عليها، ولكن هي سُنة حسنة صارت عليه نساء المسلمين منذ بدء الخليقة، لذا يجب على الزوج أو الرجال عموما أن تقدم الشكر والامتنان للمرأة على ما تقدمه له ولأولاده عمليا ولفظيا وبحسن الخلق وتوفير متطلباتها كلما تيسر ذلك.

لتفاصيل اكتر تابعونا …فيديو