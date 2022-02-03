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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مرصد الأزهر في مواجهة التطرف الإلكتروني بمعرض الكتاب

جناح الازهر بمعرض
جناح الازهر بمعرض الكتاب

يقدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب لزواره كتاب (التطرف الإلكتروني.. الأسباب والمظاهر وسبل المكافحة)، من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، يتناول طرق مواجهة التطرف في الفضاء الرقمي.  

يشير الكتاب إلى أن الفضاء الرقمي لم يقتصر دوره على كونه وسيلة للتواصل والتعارف بين مختلف الشعوب؛ بل إنه – وللأسف – أصبح مرتعًا للحركات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية، فلم تتوان تلك الحركات وقرناؤها في استغلال ثورة التطور التكنولوجي والشبكة العنكبوتية لتحقيق مآربها وأفكارها المغلوطة ومحاولة تجنيد مؤيدين جدد؛ فأصبح الربط بين وسائل التواصل الإلكتروني والعمل الإرهابي من صميم الأنشطة الإرهابية.

ويلفت مرصد الأزهر من خلال الكتاب أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي قد أصبحت مصدر قلق وخطر يهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات وهدفًا لتحقيق أغراض سياسية أو دينية أو عرقية، وهو ما يتطلب ضرورة التكاتف بين كافة الدول لوضع وتنفيذ إستراتيجية تحمي الشباب من هذا الخطر الداهم، والتصدي للحملات الإلكترونية الموجهة التي تستهدف في المقام الأول تدمير فكر الشباب؛ ذاك الذي تعول عليه كل دولة في تقدمها وريادتها.

وفي ختام الكتاب يوصي مرصد الأزهر بضرورة العمل على تدشين حملات إعلامية توعوية؛ تعزز وترسخ مبدأ احترام التعددية والتنوع الثقافي والتواصل الحضاري بين أنسجة المجتمع الواحد، كما يجب إقرار ميثاق نحو إنشاء سياسة رقمية جديدة وشفافة وخاضعة للمساءلة، يشارك فيها قادة الحكومات وممثلو صناعة التكنولوجيا؛ للقضاء على المحتوى الإرهابي والمتطرف على شبكة الإنترنت.

ويشتمل الكتاب على عدد من المباحث أبرزها: ماهية التطرف والإرهاب الإلكتروني، مراحل التطرف الإلكتروني، التطبيقات المشفرة والهواتف الذكية ودوها في صناعة التطرف الإلكتروني، مواقع التواصل الاجتماعي ودوها في صناعة التطرف الإلكتروني، الإعلام الرقمي ودوه في صناعة التطرف الإلكتروني ومكافحته، التنظيمات المتطرفة واستغلال الفضاء الرقمي في الحرب النفسية والإعلامية، التنظيمات المتطرفة والمناورة على الفضاء الإلكتروني، الهجرة الرقمية لغة العصر للتنظيمات المتطرفة، مساع دولية وتشريعية لمكافحة التطرف الإلكتروني، الأزهر الشريف وسبل مكافحة التطرف الإلكتروني.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال.

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