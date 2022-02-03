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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة يتفقد خط الحدين في الدلنجات

رئيس مياه البحيرة
رئيس مياه البحيرة فى جولة بقرية الوفائية بالدلنجات

 

تفقد اللواء المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، مشروع  أعمال ربط خط مياه الحدين قطر 630 مم بطول 6 كيلو متر، والمنفذ من خلال الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي،  لتغذية قرية الوفائية بمركز الدلنجات.

وأشار رئيس الشركة أن فرع الشركة بالدلنجات قام باتخاذ الإجراءات لتشغيل المحطة الارتوازى بقرية الوفائية لزيادة الضغوط بالقرية ووصول المياه علي مدار اليوم ولحين الانتهاء من إجراءات ربط الخط الجدية.

كما قام بالمرور علي اعمال الربط والتأكد من تنفيذ الأعمال طبقا للتوقيتات التى تم الاتفاق عليها، و التأكد من تشغيل المحطه الارتوازى وتابع  الأهالي للتأكد من زيادة الضغوط بالمنازل.

ووجه المعمل المركزى والمعامل الفرعي بمتابعة جودة المياه واستمرار أخذ العينات بصفه دورية من الخطوط ومن منازل المواطنيين، مشيرا أن الدولة حريصة على وصول مياه الشرب لكل مواطن وكذلك تحسين مستوى الخدمة ورفع كفاءة المحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

وأكد أهمية انتهاء المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، مع الالتزام بالاجراءت الاحترازية لجميع العاملين بالمحطات والفروع والمشروعات.

البحيرة قرية الوفائية الدلنجات

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