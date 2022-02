أخبار الفن |غادة إبراهيم: أنا بطبوطة والجمهور بيحب وزني ولما بخس بيزعل.. والشغالة سبب الخيانة الزوجية ..كورونا يحاصر النجوم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

غادة إبراهيم: أنا بطبوطة والجمهور بيحب وزني ولما بخس بيزعل.. والشغالة سبب الخيانة الزوجية

فجرت الفنانة غادة إبراهيم خلال استضافتها فى برنامج “نقول كمان” الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب عبر فضائية "النهار" العديد من التصريحات الجريئة، نستعرضها من خلال السطور التالية ..

غادة إبراهيم: الشغالة سبب الخيانة الزوجية

قالت الفنانة غادة إبراهيم: "كل الرجالة اللي بتخون، زوجاتهم زي القمر وشيك وأمهات حلوين أوي، ولما تسألي الراجل انت بتخون ليه، يقول دناوة".

وقالت غادة إبراهيم خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين الخطيب: “أحيانا بيبقى الراجل ارتبط في مراهقته بالشغالة، فخلاص كده بتفضل ريحة الشغالة مسيطرة عليه يشوف شغالة عايزها علطول، حتى وهو متجوز هانم، ومعظم الرجالة اللي بتخون بتكون زوجاتهم هوانم”.

وعن سؤال الإعلامية ياسمين الخطيب “مين من الفنانين طلب يدك للزواج؟ ردت الفنانة غادة إبراهيم قائلة: “أعز صديق لزوجي، ومش هقول اسمه عشان كده هخرب بيت، ولكن هو صديقي وفنان صف أول”.

وأضافت غادة إبراهيم: “هو شخص متزوج وبعد طلاقي علطول طلب إيدي، بس أنا لم أوافق لأنه صديق جوزي وثاني شيء هو متزوج أيضًا”.

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحيةللفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض أبرزها على النحو الآتي:

سامى مغاورى



تعرض الفنان سامي مغاوري للإصابة بفيروس اوميكرون بعد أن أجرى مسحة منذ أيام قليلة وجاءت نتيجتها إيجابية.

وقال سامى مغاوي في تصريح لصدى البلد: إن حالته الصحية جيدة ولا يعانى من أي أزمات صحية شديدة أو مضاعفات أوميكرون بل يشعر بدور برد عادى.

ياسمين عبد العزيز



وعلم صدى البلد أن النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت من فيروس كورونا وذلك بعد إصابتها به منذ أسبوع .

وأجرت ياسمين عبد العزيز مسحة طبية جديدة جاءت نتيجة المسحة سلبية ، لتعلن تعافيها تماما من الفيروس.

احتضن مسرح الزمالك أولى حفلات مغني المهرجانات مصطفى عنبة.

وأشعل عنبة أجواء المسرح بتوليفة منوعة من أشهر أغانيه، بداية من "فكك" و"طرش" و"دولة" و"العو جه العو حضر"، في أول حفل جماهيري رسمي له في القاهرة، وإطلالة نارية هزت أرجاء الزمالك من الزحام الجماهيري.

وتمكن عنبة من تجسيد نجوميته على أرض الواقع بتحقيق الحفل إقبالا جماهيريا واسع المدى أدى لحمل لافتة كامل العدد حتى قبل موعدها بخمسة أيام، وقررت إدارة مسرح الزمالك إرضاء الجمهور بفتح الحجز لحفل آخر يوم 14 فبراير يحتفل خلاله عنبة بأجواء عيد الحب على طريقته الخاصة.

أصدرت الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون المسئولة عن توزيع جوائز البافتا عن قائمة الترشيحات النهائية لأفضل الأعمال السينمائية خلال عام 2021 .

وتصدر فيلم Dune قائمة الترشيحات بـ 11ترشيح ،وجاء فى المرتبة الثانية فيلم The power of the dog بـ 8 ترشيحات .

وكان من المتوقع تصدر فيلم No time to die آخر فيلم فى سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة قائمة الترشيحات ولكنه حصل على 5 ترشيحات فقط إلى جانب فيلم West Side Story

عبّر الفنان حمزة نمرة، عن استيائه لإصابته بڤيروس كورونا المستجد برغم من حصوله على جرعات التطعيمات.

نشر حمزة نمرة، صورة له من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلاً: “واخد تلات تطعيمات 2 استرازينيكا، و واحد فايزر، والمناعة عاملة من بنها”.

يذكر أن أعلنت الصفحة الرسمية للمطرب حمزة نمرة، إصابته وأسرته بفيروس كورونا المستجد، وهو ما يمنعه من حضور جنازة وعزاء والده، نتيجة ظروف الحجر الصحي.

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: بسم الله الرحمن من الرحيم: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم".