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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تستضيفه القاهرة الشهر الجاري

مجلس الوزراء يرعى مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف بالعالم الإسلامي

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتفضله برعاية مؤتمر المجلس التنفيذي لوزراء الأوقاف والشئون الإسلامية بدول العالم الإسلامي ، الذي تستضيفه وزارة الأوقاف المصرية بالقاهرة يوم 14 فبراير 2022م.

 

إعادة فتح زاوية مختار حسين بالدقهلية

عقب صدور قرار  الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢م، تم إعادة فتح زاوية مختار حسين بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية، وإعادتها إلى أصلها وإقامة الصلاة بها.

جاء ذلك بعد أن تم التعدي على الزاوية من سمير مختار حسين وتحويلها إلى كافيه سيدات بدون وجه حق.

أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان يشيد بموضوع مؤتمر الأوقاف

الأوقاف تطلق قوافل توزيع لحوم صكوك الإطعام .. غدًا

أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان

سلم السفير محمد المعتز مصطفى عبد القادر سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، الدكتورعبد الله برج روال أمين عام المجلس الإسلامي بدولة جنوب السودان، أمس الاربعاء، دعوة رسمية من وزارة الأوقاف للمشاركة في حضور المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الاسلامية بعنوان : "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" والذي يعقد في القاهرة في الفترة من 12 - 13 فبراير الجاري.
وخلال اللقاء أشاد أمين عام المجلس الإسلامي بدولة جنوب السودان بموضوع مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية ، مشيرًا إلى أنه هذا الموضع يرسخ لثقافة العيش المشترك ، ويعمل على تأصيل وترسيخ عقد المواطنة والحفاظ على الدولة الوطنية .

وزير الأوقاف: صكوك الإطعام من أهم المشروعات المجتمعية

وأطلقت وزارة الأوقاف اليوم الخميس، مشروع صكوك الإطعام، حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن مشروع صكوك الإطعام، من أهم المشروعات المجتمعية، وذلك بعد نجاح مشروع صكوك الأضاحي نجاحًا كبيرًا والذي حقق العام الماضى 1500 طن لـ مليون و 500 ألف أسرة، ولذلك قررت الوزارة الاستمرار فى هذا المشروع.

وأضاف الوزير خلال لقاء على القناة الأولى، أن صكوك الأضاحي تكون مرة فى العام، ولكن صكوك الإطعام تكون مرة كل شهر.

وتفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الثلاثاء، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذي يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور كلٍّ من: العميد محمود السعدني رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن ، وعمر عوض مدير عام الشركة السودانية لتوريد اللحوم ، والدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب ، و زينهم أمين العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة ، والدكتور أسامة فايز رئيس قطاع الفروع بالشركة المصرية للحوم والدواجن ، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ محمد نور مدير عام التفتيش الدعوي ، والشيخ علاء شعلان مدير عام المتابعة ، بالإضافة إلى عدد من قيادات وواعظات وزارة الأوقاف وعدد من وسائل الإعلام.

وأعرب وزير الأوقاف عن شكره لجميع العاملين بمجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة لوزارة التموين وللعاملين بالشركة السودانية لتوريد اللحوم ، لجهودهم المتميزة في العمل بالمشروع ، وحرصهم على تقديم أفضل ما في وسعهم لخروجه على هذا المستوى شديد التميز.

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