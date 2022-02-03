الشرقية.. توزيع 48 طن مواد غذائية و100 لحاف على الأكثر احتياجا

استقبل الدكتور ممدح غراب محافظ الشرقية القافلة الغذائية الأولى المقدمة من جمعية الأورمان والمكونة من 10 سيارات محملة بـ 48 طن كراتين مواد غذائية جافه تضم 4 آلاف كرتونه وزن الكرتونة 12 كجم تحتوي علي ( أرز – سكر – مكرونة – عدس – فول – سمن – صلصة – شاي) بالإضافة إلى 100 لحاف يتم توزيعهم على الجمعيات الأهلية مع قرب حلول شهر رمضان المعظم تحت اشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

حرص محافظ الشرقية على تسليم 20 كرتونه مواد غذائية ولحاف للمواطنين المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً لتوفير حياة أفضل لهم , ويأتي ذلك تنفيذاً للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الاسر الأكثر احتياجاً.

أشاد محافظ الشرقية بمبادرات جمعية الأورمان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المواد الغذائية الجافة للأسر الأكثر احتياجا بمختلف قري ومراكز المحافظة لتوفير حياه كريمة لهم، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

أكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجاً والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له.

شارك المحافظ المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد و محمد إبراهيم مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الإجتماعي و سيد رجب مدير جمعية الأورمان بالشرقية.