السعودية.. تراجع عدد الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا

تشهد المملكة العربية السعودية، تراجعا طفيفا في عدد الإصابات اليومية بـ فيروس كورونا "كوفيد-19" بعد ارتفاع حاد، حيث بلغ هذا المؤشر الخميس 3852 حالة.

وأفادت وزارة الصحة السعودية بارتفاع الحصيلة العامة للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3852، مقابل 3861 الثلاثاء و4092 الأربعاء، لتصل حصيلتها الكلية في المملكة إلى 699069 إصابة، بينها 1010 حرجة.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 4 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 1 الثلاثاء و2 الأربعاء، مضيفة أن الحصيلة الكلية لضحايا الجائحة في السعودية ارتفعت بذلك إلى 8947 متوفيا.

وذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من فيروس كورونا في المملكة وصل إلى 653972 شخصا، بعد تسجيل 4638 حالة شفاء جديدة.

وسبق أن قفزت حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في السعودية بشكل حاد منذ ديسمبر 2021 في ظل انتشار متحور أوميكرون.