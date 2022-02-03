عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: عملية استهداف زعيم داعش شهادة على استطاعتنا الوصول لأي مصدر تهديد

جو بايدن
جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، عبد الله قرداش، الملقب بأبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية نفذها الليلة الماضية الجيش الأمريكي  شمال غربي سوريا.

وقال بايدن في كلمة له بالبيت الأبيض: “قررنا عدم استهداف زعيم تنظيم داعش بهجوم جوي لعدم إحداث خسار بشرية”.

وأضاف “هذه العملية شهادة على قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أي موقع يشكل مصدر تهديد”.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع حلفائها في العراق وقوات سوريا الديمقراطية من أجل مواجهة الإرهاب.

وتابع “زعيم تنظيم الدولة قرر تفجير نفسه في الطابق الثالث بعد اقتراب قواتنا من المبنى”.

وأشار بايدن إلى أن القرشي أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أن قوات خاصة أمريكية "نفذت بنجاح عملية إنزال جوي" في شمال غربي سوريا الليلة الماضية، وقالت إن العملية انتهت دون إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالإدارة الأمريكية تأكيده وقوع خسائر بشرية وسط المدنيين "نتيجة تفجير متشددين شحنة ناسفة" أثناء الهجوم الأمريكي.

شاهد| بايدن يتابع عملية مقتل زعيم تنظيم داعش في سوريا

بايدن يعلن مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي في عملية أمنية بسوريا

داعش بايدن سوريا الرئيس الأمريكي عملية تنظيم

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة تختار موسكو أفضل مدينة في العالم 

الرئيس التنفيذي لـ بيجو: «نسعى أن نكون رقم واحد في القارة الأوروبية»|صور

أسهل طريقة لقضاء صيام فائت رمضان .. اعرف نصيحة العلماء

أزمة "قاتلة" مع الصين.. الهند تقاطع أولمبياد بكين في اللحظات الأخيرة

تشكيل الجزيرة الإماراتي لمواجهة بيري تاهيتي في كأس العالم للأندية

أبو العينين ناعيًا بسنت فهمي: برلمانية قديرة صاحبة حس وطني ورؤية اقتصادية ناجحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

فوائد القرفة باللبن للرجال

منخفض جوي يقترب .. الأرصاد تحذر من مساء اليوم وغدٍ |فيديو

تعويض 33 مليون جنيه.. أيتن عامر تقع في أزمة مالية جديدة

بين الاكتئاب وشائعات الغيبوبة.. كيف يعيش «عمرو زكي» وما تفاصيل حالته الصحية ؟

انقطاع المياه بمناطق بالشيخ زايد لمدة 12 ساعة

آية واحدة تعالج الوسواس القهري..رددها 11 مرة

زيادة في الأمطار .. الأرصاد : رعد وبرق وتقلبات جوية بعد ساعات|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

تفاصيل حلقة علي ربيع في برنامج خلاويص قبل عرضعا غدا على MBC مصر

صد هجوم جوي وتنفيذ تشكيل فوق الأهرامات بختام التدريب المصري الفرنسي آمون-22

أحمد فهمى وشيكو الأبرز.. 15 صورة من العرض الخاص لفيلم حامل اللقب

فيديو

تصريحات الصحة العالمية: متحور أوميكرون الأشد عدوى.. وليس آخر السلالات

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر.. «الأرصاد» تحذر من طقس يومي الخميس والجمعة

خاضها لمدة 78 يوما.. رجل غامض يعرض تجربته عن أكل اللحم نيئة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ