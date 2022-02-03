بايدن: عملية استهداف زعيم داعش شهادة على استطاعتنا الوصول لأي مصدر تهديد

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي، عبد الله قرداش، الملقب بأبو إبراهيم الهاشمي القرشي، في عملية نفذها الليلة الماضية الجيش الأمريكي شمال غربي سوريا.

وقال بايدن في كلمة له بالبيت الأبيض: “قررنا عدم استهداف زعيم تنظيم داعش بهجوم جوي لعدم إحداث خسار بشرية”.

وأضاف “هذه العملية شهادة على قدرة الولايات المتحدة على الوصول إلى أي موقع يشكل مصدر تهديد”.

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستستمر بالعمل مع حلفائها في العراق وقوات سوريا الديمقراطية من أجل مواجهة الإرهاب.

وتابع “زعيم تنظيم الدولة قرر تفجير نفسه في الطابق الثالث بعد اقتراب قواتنا من المبنى”.

وأشار بايدن إلى أن القرشي أشرف على العمليات في مختلف أنحاء العالم وآخرها في سجن شمال شرق سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت في وقت سابق اليوم الخميس أن قوات خاصة أمريكية "نفذت بنجاح عملية إنزال جوي" في شمال غربي سوريا الليلة الماضية، وقالت إن العملية انتهت دون إصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن مسؤول بالإدارة الأمريكية تأكيده وقوع خسائر بشرية وسط المدنيين "نتيجة تفجير متشددين شحنة ناسفة" أثناء الهجوم الأمريكي.