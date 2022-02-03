دراما رمضان.. الصور الأولى من كواليس مسلسل رانيا يوسف الجديد عالم تاني

احتفل المنتج محروس المصري ببدء تصوير أحدث أعماله التليفزيونية بعنوان «عالم تاني» للفنانة رانيا يوسف، داخل إحدى الشقق السكنية بمدينة السادس من أكتوبر.

أبطال مسلسل عالم تاني

المسلسل بطولة: رانيا يوسف، نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، صوفية، تميم عبده، إلهام عبد البديع، مروة عبد المنعم، حسام فارس، ايمن عزب، مصطفى حشيش، ادارة انتاج: مينا محروس ومحمد الشرنوبي، إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف اسلام يوسف، ومن اخراج عبد العزيز حشاد.

تفاصيل مسلسل عالم تاني

تدور أحداث «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض «نغم» عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن اقرب الناس اليها سواء كان زوج أو صديقة أو أخ، فهي أشبه بعصفورة تحارب وحوش كاسرة فهل ستنجح في هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث وتحدده قدرتها على الاحتمال.

احضر محروس المصري في استراحة بريك اول يوم تصوير «تورتة» مهنئا الفنانة رانيا يوسف على المسلسل الذي من المقرر عرضه في شهر أبريل المقبل لينافس في موسم رمضان 2022، متمنيا نجاح العمل خاصة بعد التجربة الناجحة مع رانيا في مسلسل «شارع 9» والذي يعرض حاليا على احدى الشبكات التلفزيونية المشفرة.

حضر الحفل بعض من فريق عمل «عالم تاني» ومنهم: المخرج عبد العزيز حشاد، والفنانات: رانيا يوسف، فريال يوسف، اميرة الشريف.



أحدث أعمال رانيا يوسف

وفى سياق متصل يعرض مسلسل رانيا يوسف "المماليك"، في يناير المقبل، وينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ويدور فى إطار اجتماعي تشويقي ويظهر بيومي فؤاد بدور رجل أعمال وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي، ويذكر أن مسلسل المماليك يوجد به 6 قصص متوازية متصلة غير منفصلة يتناولها المسلسل في سياق درامي مشوق.

مسلسل المماليك

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الإنتاج احمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة.

عودة رانيا يوسف للسوشيال ميديا

عادت الفنانة رانيا يوسف، للسوشيال ميديا بعد غياب حيث أطلقت صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة.

مسلسل الآنسة فرح

و حققت النجمة رانيا يوسف، نجاحًا كبيراً ببطولتها مسلسل الآنسة فرح، الذي عرض منه عدة أجزاء خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرض الجزء الرابع لمتابعة ردود أفعال جمهورها.

"الآنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.

و مسلسل المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة

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