الكشف علي 1350 متردد في قافلة طبية في المنوفية

نظمت مديرية الصحة في محافظة المنوفية قافلة علاجية مجانية بقرية كفر هلال بمركز بركة السبع علي مدار يومي الأربعاء والخميس.

تضمنت تخصصات طبية " باطنة، أطفال ، جراحة، أسنان، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، جلدية ، رمد ، أنف و أذن ".

اكدت منسق القوافل بالمنوفية، بأنه تم توقيع الكشف الطبي علي 1350 حالة، وتم عمل أشعة ل20 حالة، و عمل تحاليل ل 98 حالة، و الكشف العشوائي للضغط والسكر ل 14 حالة، وتحويل 22 حالة للمستشفيات التابعة للمديرية لعمل اللازم لهم، بالإضافة إلي تنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية للمترددين علي القافلة العلاجية.

كما تم تطعيم عدد من المواطنين بلقاح كورونا وقياس العلامات الحيوية لهم، توفيراً عليهم من مشقة السفر ، يأتي ذلك ضمن توجهات رئيس الجمهورية للوصول بالخدمة الطبية للقرى والفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً علي مستوى الدولة.