طارق رضوان: كيروش مدرب جرئ وقدم لاعبون جدد

قال الناقد الرياضى طارق رضوان، إن المدير الفنى لـ منتخب مصر كيروش مدرب جرئ وقدم لاعبون جدد أثبت أن وجهة نظره كانت صائبة.



وأضاف خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن مباراة المنتخب المصري أمام الكاميرون اليوم ببطولة الأمم الأفريقية ستكون قوية، وأن من يتفوق خلال الـ 90 دقيقة هو من يتمكن من الفوز، ولذلك على لاعبي المنتخب التركيز.



ولفت إلى أن التشكيلة التى يلعب بها المنتخب اليوم قوية، وتستطيع أن تحقق الفوز على فريق الكاميرون، واكد أن محمد صلاح لاعب المنتخب سيكون عليه غط ودور كبير فى تحقيق الفارق.



وأشار إلى أن المنتخب سيقوم بغلق الأجناب لآن فريق الكاميرون يقوم بتعليق كور كثيرة فى منطقة الـ 18.