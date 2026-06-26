وئام مجدي تستعد لعرض مسرحي جديد مع محمد فهيم

تواصل الفنانة وئام مجدي استعداداتها لخوض تجربة مسرحية جديدة، حيث تعكف خلال الفترة الحالية على إجراء البروفات والتحضيرات النهائية لمسرحية جديدة تجمعها بالفنان محمد فهيم للمرة الأولى، على أن تُعرض أمام الجمهور خلال شهر سبتمبر المقبل.

وكشفت وئام مجدي، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مشاركتها في العمل، مؤكدة أنها تقدم شخصية مختلفة تمامًا عما اعتاد الجمهور مشاهدتها به، إذ تبتعد هذه المرة عن الأدوار الكوميدية، وتخوض تجربة درامية تحمل العديد من التفاصيل ، معربة عن حماسها للتعاون الأول بينها وبين الفنان محمد فهيم.

وأوضحت أن المسرحية تمثل خطوة جديدة في مشوارها الفني، خاصة أنها تسعى دائمًا إلى التنوع وعدم تكرار نفسها، مشيرة إلى أن فريق العمل يواصل البروفات استعدادًا لتقديم العرض في أفضل صورة ممكنة مع انطلاقه خلال شهر سبتمبر.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، أكدت وئام مجدي أنها تقرأ حاليًا أكثر من سيناريو لعدد من الأعمال الجديدة، لكنها لم تحسم قرارها النهائي حتى الآن، موضحة أنها تبحث عن الدور الذي يمثل إضافة حقيقية لمسيرتها الفنية قبل الإعلان عن أي تعاقد رسمي خلال الفترة المقبلة.