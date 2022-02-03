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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة خلال أسبوع.. مؤشر الأسهم القيادية يرتفع 1.2% والمتوسطة 1.5%

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا خلال تعاملات الأسبوع حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 تعاملات الأسبوع عند مستوى 11638 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنحو 1.2% بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 1.55% مغلقا الفترة عند مستوى 2163 نقطة، وارتفع مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 2.73% عند مستوى 1,900 نقطة.

 

وارتفع مؤشر EGX30 capped بنحو 1.83% مغلقا عند مستوى 13853 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2.12% مغلقا الفترة عند مستوى 3193 نقطة.

 

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 52.8 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,529 مليون ورقة منفذة على 152 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.1 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 1,292 مليون ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

 

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 9.1 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليغلق عند مستوى 749.9 مليار جنيه، مقابل 740.8 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، بما يعادل نسبة الارتفاع نحو 1.2%.

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