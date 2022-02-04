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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خروج عربتان من قطار القاهرة دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت محطة السكة الحديد بطنطا بمحافظة الغربية منذ قليل خروج عربتان من القطار  المتجه من القاهرة لـ دمياط اثناء دخول القطار لمحطة طنطا لتغيير اتجاهه الي خط “القاهرة _ الإسكندرية ” .

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كما  خرجت عربتان عن القطار فجأة وعلى الفور قام مهندسو وفنيو السكة الحديد بإصلاح العطل وفرق الطوارئ  بإعادة العربتين  الي مسارهما الطبيعي على قضبان السكة الحديد دون وقوع إصابات بين الركاب  ولم يسفر الحادث عن أي خسائر.

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ولم تتاثر حركة القطارات بخطوط القاهرة الإسكندرية بالحادث
واكدت مصادر بالسكة الحديد بطنطا ان الحادث تم السيطرة عليه وانتظام حركة القطارات بجميع الخطوط

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