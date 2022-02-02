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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

4 مراكز جديدة في الغربية على خريطة حياة كريمة

٤ مراكز جديدة في
٤ مراكز جديدة في الغربية على خريطة "حياة كريمة"

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن مراكز ( كفر الزيات ، قطور ، بسيون والمحلة الكبرى) قد تم الموافقة على انضمامهم للمرحلة الجديدة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتنعم بذلك ( ٣٢ وحدة محلية ، ١٥٢ قرية و ٧٥٢ عزبة وتابع) بالتنمية الشاملة في كافة القطاعات.

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وأكد محافظ الغربية على أهمية هذه المبادرة التنموية الشاملة في تحسين حياة مواطني القرى الأكثر احتياجاً، كونها لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية، وإنما تتضمن توفير وخلق فرص عمل داخل المجتمعات المحلية وتحقيق التمكين الاقتصادي وكذلك تنمية الإنسان عن طريق القوافل المختلفة التي يتم تنفيذها (طبية ، بيطرية ، زراعية ، اجتماعية وتوعوية) ، مشيراً إلى أن هذا المشروع الضخم، الذي يعد بحق مشروع القرن فى مصر، ما كان ليتحقق إلا بالإرادة السياسية القوية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الذى يقود هذا الجهد التنموى الضخم من أجل تحسين مستوى الحياة لملايين المواطنين بقرى مصر.

وأشار رحمي إلى أن المشروعات المتنوعة التي يجرى تنفيذها في ١٨ قطاع تشمل إدخال خدمات (الصرف الصحي ،مياه الشرب، الغاز الطبيعي، الكهرباء ، الاتصالات) إلى جانب (رصف الطرق ، إنشاء الكباري ، بناء مجمعات زراعية وبيطرية، إنشاء مجمعات للخدمات الحكومية ، بناء مدارس جديدة وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، تبطين الترع ، تطوير مراكز الشباب، تطوير وإنشاء الوحدات الصحية والاجتماعية ونقاط الإسعاف) وغيرها من المشروعات التي تقوم بتغيير حياة المواطنين الأكثر احتياجاً للأفضل ، كما تقوم المبادرة الرئاسية على تحسين حالة المساكن في إطار مبادرة "سكن كريم".

كما أوضح محافظ الغربية أن العمل مستمر في تطوير ٥٤ قرية و٨٨ تابع بمركز زفتى لخدمة ٥٩٩ ألف نسمة وبتكلفة ٤ مليار جنيه ، مشيراً إلى أن تطوير الأربع مراكز الجديدة سيقوم بنقلة نوعية وطفرة كبرى في حياة مليون و٧٦٠ ألف مواطن، موجهاً الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تلك المبادرة التي ستقوم بتغيير شكل الريف المصري وإيصال قاطنيه لحياة كريمة تليق بهم.

محافظ الغربية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة تطوير قرى الريف المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الريف المصري

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